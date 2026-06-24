Режим ракетной опасности введен в Геленджике
Режим ракетной опасности объявлен в Геленджике Краснодарского края, сообщил мэр города Алексей Богодистов.
«Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — написал господин Богодистов в своих соцсетях.
Глава города призвал жителей и гостей курорта проследовать в укрытия и не подходить к окнам.
Для оперативного реагирования задействован единый номер вызова экстренных служб — 112.