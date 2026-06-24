Ракетная опасность объявлена в Геленджике

Режим ракетной опасности введен в городе Геленджике Краснодарского края. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов в «Максе».

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«Внимание! Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — говорится в сообщении мэра.

Населению рекомендовано незамедлительно проследовать в заглубленные помещения или укрытия гражданской обороны, а при их отсутствии — находиться в капитальных строениях, держась подальше от оконных проемов.

Для вызова экстренных оперативных служб действует единый номер 112.

Наталья Решетняк