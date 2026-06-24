Главные новости за 24 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Авиакомпания «Азимут», являющаяся одним из ключевых перевозчиков юга России и Северного Кавказа, сообщила о существенном дефиците авиационного топлива и резком росте закупочных цен в ряде регионов ЮФО.

В Адыгее ограничивают продажу бензина. Поставки топлива в регионе осуществляются в штатном режиме, а запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков соответствуют нормативным показателям. Власти заявляют об отсутствии предпосылок для перебоев с обеспечением.

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший обработку поля. Пилот погиб.

В Анапе завершены восстановительные работы на пляжах. Всего для жителей и туристов доступны 68 пляжных территорий. На курорте полностью восстановлены и открыты 8 км песчаных и все галечные пляжи.

В Краснодаре задержан Григорий Коробка — родной брат бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Он подозревается в мошенничестве с земельным участком в Динском районе.

По факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Верховный суд Республики Адыгея возглавил Денис Катанандов, назначенный на должность указом президента РФ Владимира Путина от 9 июня 2026 года на шестилетний срок полномочий.

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года заняло 78,2% от общего объема ввода жилья. За январь—март введено 553,8 тыс. кв. м индивидуального жилья против 1 349,5 тыс. кв. м в первом квартале прошлого года.

Проект индустриального парка «Афипский», который планируется к реализации в одноименном поселке городского типа Северского района Краснодарского края, намечен на 2026–2028 годы.

Все поезда «Таврия» 25 июня изменят маршрут из-за закрытия участка Крымской железной дороги. Поезда будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Причина — временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры.