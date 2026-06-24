Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 245 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 245 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина