Главные новости за 24 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В правительстве Воронежской области заявили, что бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо есть «более чем на 80%» АЗС региона. Власти объяснили локальные перебои «ажиотажным спросом» и «логистическими трудностями». Ограничения на отпуск топлива, введенные отдельными сетями, пока сохраняются.

Оперативный штаб Белгородской области опроверг сообщения о расформировании подразделения «Орлан». Власти подчеркнули, что личный состав продолжает нести службу в прежнем режиме, а изменения коснутся только руководства отряда.

ООО «Газпром межрегионгаз Курск» подало к железногорскому МУП «Гортеплосеть» два новых иска на общую сумму более 253 млн руб. С учетом поданного в мае заявления объем требований газовой компании к муниципальному предприятию достиг 477,8 млн руб.

В Липецкой области до 28 июня ограничили продажу бензина. Граждане могут приобрести не более 30 л топлива за один раз и только в бак автомобиля. Ограничения на дизельное топливо не вводились.

В Орловской области последними установили лимит на отпуск бензина: до 30 л на АЗС в населенных пунктах и до 50 л на трассах. Губернатор Андрей Клычков заявил, что дефицита топлива в регионе нет, а ограничения введены для борьбы с «ажиотажным спросом».

В Тамбовской области началась реализация проекта экотехнопарка «Центральный». Комплекс по обработке и утилизации отходов планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Если его введут в эксплуатацию, то, по прогнозу чиновников, удастся вдвое сократить объемы захоронения ТКО к 2030 году.

Анна Швечикова