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Пассажиропоток общественного транспорта в Краснодаре достиг 82 млн человек

За первое полугодие 2026 года пассажиропоток общественного транспорта в Краснодаре составил 82 млн человек. Годовой показатель сохраняется на уровне около 175 млн. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Под председательством главы Краснодара Евгения Наумова прошло совещание по вопросам развития пассажирского транспорта в краевой столице. В совещании приняли участие первый заместитель главы города Дмитрий Васильев, заместитель главы Владимир Архипов, представители департамента транспорта и дорожного хозяйства, Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, МУП «КТТУ», Ассоциации «Союз транспортников Кубани» и руководители транспортных предприятий.

Владимир Архипов доложил, что в первом полугодии 2026 года изменены схемы движения восьми муниципальных маршрутов. На четырех маршрутах 47 автобусов малого класса заменены на средний. Кондиционерами оснащены 556 единиц транспорта из 1,1 тыс. Среди трамваев — 78%, троллейбусов — 62%, автобусов — 39%.

Заключены муниципальные контракты на 17 маршрутов с регулируемыми тарифами, которые обслуживают семь предприятий. Для школьного подвоза в новом учебном году задействуют 178 автобусов для 15 учреждений, планируется охватить около 14 тыс. детей.

Кроме того, продолжается реализация концессионного соглашения по строительству трамвайной линии в западном направлении. Идут проектные работы по реконструкции ул. Автолюбителей с трамвайной линией. Застройщики проектируют линию от Московской до северо-восточной части города. Прорабатывается линия от Немецкой деревни к поселку Колосистому.

В июне продлили полосу для общественного транспорта по ул. Северной на 1,4 км (от Ломоносова до Передовой). Общая протяженность выделенных полос — 27,4 км.

По данным администрации, маршрутная сеть Краснодара включает 119 маршрутов общей протяженностью почти 4,5 тыс. км, ежедневно на линию выходит около 1,1 тыс. единиц транспорта.

Алина Зорина

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