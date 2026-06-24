Главные новости за 24 июня. Новороссийск

На набережной Новороссийска запретили движение электросамокатов.

В Новороссийске прогнозируют резкое ухудшение погоды. Возможны дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с.

В горах Новороссийска произошел пожар на площади 1,5 га. Его полностью потушили к 18:00.

Еще один участок пляжа в Анапе исключили из опасной зоны после завершения работ по отсыпке чистого песка.

В аэропорту Геленджика возможны корректировки рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве.

Особый противопожарный режим будет действовать в Анапе до сентября.

Над Черным морем и другими регионами России за ночь сбили более 300 беспилотников.