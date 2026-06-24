Главные новости за 24 июня. Сочи

Сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, арендаторы пляжей и патрульные суда ГИМС МЧС России ежедневно контролируют береговую полосу и акваторию Сочи. По состоянию на 24 июня 2026 года загрязнений на пляже «Лучезарный» в Лазаревском районе и на других пляжах курорта не обнаружили.

Ежедневный мониторинг АЗС во всех районах Сочи показал наличие нескольких видов топлива, отсутствие дефицита и очереди не более 10 минут. Однако часть станций временно закрыта из-за плановых ремонтов и отзыва франшизы, а на некоторых ввели ограничения на отпуск из-за повышенного спроса.

С 24 по 30 июня в аэровокзальном комплексе и ВИП-терминале аэропорта Сочи проведут плановые испытания систем противопожарной защиты, пассажиров попросили не беспокоиться при звуковых сигналах. В воздушной гавани подчеркнули, что проверки являются штатными и направлены на обеспечение безопасности всех находящихся на территории аэропорта.

В Хостинском районе завершили капитальный ремонт Сухумского шоссе на протяжении 4 км с усилением основания, заменой асфальта, установкой освещения, барьеров, тротуаров, водоотводов и восьми остановок. На ремонт направили 230 млн руб., а в 2026 году на дорожную инфраструктуру Сочи выделили 2,2 млрд руб.

Детям до 14 лет разрешили пересекать границу России с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Временные изменения будут действовать до конца 2027 года.

На выездном «Часе контроля» глава Сочи осмотрел школу на Сухумском шоссе. Господин Прошунин потребовал привести подъездные пути в нормативное состояние для согласования маршрута школьного автобуса с ГАИ.