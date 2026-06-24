В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта, сотрудники авиагавани готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.

Граждан просят с уважением относиться к окружающим, а также не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям. Пассажирам также напоминают, что в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санузлами расположены фонтанчики с питьевой водой.

Отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу можно на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно прослушивая аудиообъявления.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

Алина Зорина