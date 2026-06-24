OMODA C5 после седана: почему кроссовер удобнее

Многие годы на российском рынке главенствовали седаны и хэтчбеки. У такого формата были понятные плюсы: привычная посадка, знакомые габариты, понятный багажник, предсказуемое поведение в движении. Для повседневных поездок этого действительно хватало.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас Премиум"

Но сегодня рынок изменился. По данным «АВТОСТАТ», в первом квартале 2026 года на кроссоверы и внедорожники пришлось 74,8% российского рынка новых легковых автомобилей.

Что меняется после седана

Главные отличия кроссовера водитель ощущает сразу. Посадка выше, обзор шире, садиться и выходить из автомобиля удобнее.

Седан часто заставляет внимательнее следить за дорожным покрытием. Нужно заранее оценивать бордюры, ямы, снежную колею или грунтовые участки после дождя. Кроссовер не отменяет аккуратности, но при этом дает больше спокойствия.

Яркий пример кроссовера, который подходит для перехода с седана — OMODA C5. Это не огромный внедорожник, к размерам и управлению которым нужно долго привыкать, а городской кроссовер с удобными габаритами и хорошим запасом практичности.

Багажник, которым пользоваться удобнее

У седана багажник может быть большим по цифрам, но не всегда удобным по форме.

У OMODA C5 логика другая. Пятая дверь открывает доступ к багажному отделению целиком, поэтому загружать вещи проще.

Не только удобнее, но и заметнее

Внешний вид тоже играет роль: автомобиль покупают не на один месяц, и он должен нравиться каждый день. У OMODA C5 выразительный силуэт, светодиодная оптика, задний спортивный спойлер, легкосплавные диски и современный образ городского кроссовера. Уже в базовой комплектации есть светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

При этом C5 не ограничивается внешностью. В него заложена и практичная основа — клиренс, багажник, удобная посадка, современное оснащение и выбор между передним и полным приводом.

Тем, кто планирует купить OMODA C5 и рассматривает кроссовер после седана, стоит обратиться к официальному дилеру OMODA АВТО ДЛЯ ВАС. На сайте omoda-adv-arm.ru можно узнать о наличии автомобилей, комплектациях, специальных предложениях и индивидуальных условиях покупки.

Комфорт, который быстро становится привычным

В OMODA C5 удобство складывается не только из отдельных опций, но и из того, как они работают вместе. Утром можно заранее запустить двигатель и прогреть салон. Зимой помогает обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. В жару в старших версиях пригодится вентиляция передних сидений.

В городе особенно ценны помощники при парковке.

Техника и готовность к повседневной эксплуатации

Под капотом OMODA C5 установлен двигатель SQRE4T15C 1.5 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Это рядный четырехцилиндровый турбомотор с распределенным впрыском топлива. Важно, что допускается использование бензина АИ-92.

Кому подойдет такой переход

Смена седана на кроссовер может быть доступнее, чем кажется сначала. Стоимость OMODA C5 начинается от 2 249 000 рублей. Поэтому для многих покупателей новый кроссовер будет не абстрактной мечтой о более удобном автомобиле, а вполне реальным вариантом обновления старого автомобиля.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420, тел. +7(861)202-57-09

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