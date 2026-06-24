Черноземье 24.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 25 июня Австралийский доллар 51,6911 Английский фунт 98,7089 Белорусский рубль 26,5579 Гонконгский доллар* 95,3565 Дирхам ОАЭ 20,3605 Доллар США 74,7738 Евро 85,1823 Индийская рупия** 78,9603 Казахстанский тенге** 15,3795 Канадский доллар 52,6576 Китайский юань 10,9713 СДР 101,4277 Сингапурский доллар 57,6336 Турецкая лира* 16,1031 Украинская гривна* 16,6651 Шведская крона* 77,0288 Швейцарский франк 92,1313 Японская иена** 46,2623 *За 10. **За 100.