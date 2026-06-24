Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 25 июня

Австралийский доллар 51,6911
Английский фунт 98,7089
Белорусский рубль 26,5579
Гонконгский доллар* 95,3565
Дирхам ОАЭ 20,3605
Доллар США 74,7738
Евро 85,1823
Индийская рупия** 78,9603
Казахстанский тенге** 15,3795
Канадский доллар 52,6576
Китайский юань 10,9713
СДР 101,4277
Сингапурский доллар 57,6336
Турецкая лира* 16,1031
Украинская гривна* 16,6651
Шведская крона* 77,0288
Швейцарский франк 92,1313
Японская иена** 46,2623

*За 10. **За 100.