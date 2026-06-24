В Росавиации предупредили о корректировках расписания в аэропортах Кубани

В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара», — говорится в сообщении.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

Ранее в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты на фоне объявленной в городе угрозы атаки беспилотников.

Алина Зорина