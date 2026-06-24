В Дагестане передали в суд дело о хищении средств при строительстве сельской школы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта в Кайтагском районе Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, компания занималась строительством подпорной стены на территории школы в селе Баршамай. В ходе выполнения работ в официальные документы о приемке объекта и стоимости строительства были внесены недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

На основании этих документов подрядчик получил из бюджета более 29,4 млн рублей. Позднее строительно-техническая экспертиза установила, что часть работ, указанных в исполнительной документации, фактически выполнена не была. Стоимость невыполненных работ следствие оценило более чем в 1,4 млн рублей.

Фигурантом дела стал бывший генеральный директор подрядной организации. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе расследования были допрошены свидетели, изучена финансово-хозяйственная документация и проведены необходимые экспертизы. Ущерб, причиненный администрации района, обвиняемый возместил в полном объеме еще на стадии предварительного следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Роман Лаврухин