В Краснодаре стартовал третий этап реконструкции дороги на Западном Обходе. Работы начались вблизи ЖК «Парк Победы» и «Ридз»

На Западном Обходе Краснодара продолжается реконструкция автомобильной дороги.

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

24 июня стартовал третий этап на участке от ул. Средней до транспортной развязки на ул. им. Дзержинского. Реализация проекта улучшит транспортную доступность в одном из самых активно растущих районов города.

Реконструкция дороги на Западном обходе – важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры краевой столицы, который существенно повысит уровень удобства и качества жизни жителей ЖК «Парк Победы» и квартала бизнес-класса «РИДЗ». Реализация проекта улучшит качество ежедневных поездок и сократит время в пути, обеспечив быстрые маршруты на работу, учебу и в другие важные точки города.

На данном этапе специалисты в первую очередь выполнят подготовительные и демонтажные работы. Со стороны развязки по ул. им. Дзержинского снимут растительный слой грунта, демонтируют шумозащитные экраны и барьерное ограждение.

Также на участке от ул. Средней до ул. Народной из-за демонтажа дорожного покрытия частично ограничат движение по одной полосе по направлению от транспортной развязки по ул. им. Дзержинского в сторону Немецкой деревни, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, по инициативе федеральной строительной компании DOGMA в Краснодаре стартовала реконструкция въезда на дублер Западного обхода, ведущего в микрорайон «Самолет». В рамках проекта отремонтируют начало четырехполосной дороги, которая ведет в жилой комплекс. Там организуют по две полосы на въезд в микрорайон и на выезд из него – это позволит заметно повысить пропускную способность участка и разгрузить его в пиковые часы. Вся протяженность дорожного полотна составляет порядка 150 метров, его ширина – 12 метров.

наш.дом.рф

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