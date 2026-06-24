Фестиваль «Скалы России» на Эльбрусе собрал около тысячи участников из 47 регионов

В Кабардино-Балкарии завершился всероссийский фестиваль скалолазания и альпинизма «Скалы России. Эльбрус-2026», который в третий раз прошел в Баксанском ущелье. В этом году мероприятие объединило около тысячи человек из 47 регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Основными площадками фестиваля стали скальные массивы Тырныауза и территория рядом с альплагерем «Джан-Туган». В течение недели участники соревновались в различных дисциплинах скалолазания и альпинизма, а также принимали участие в образовательных и туристических мероприятиях.

Программа включала лазание на естественном рельефе, соревнования на болдеринговых трассах и отвесных скалах, этапы Кубка Федерации альпинизма России и Женского кубка. Для гостей также организовали лекции, мастер-классы, экскурсии по экологическим маршрутам Приэльбрусья и спортивные активности.

Одним из событий фестиваля стал праздничный забег ко Дню России, который прошел при участии известного российского скайраннера Виталия Шкеля. Кроме того, зрители смогли увидеть соревнования по ночному боулдерингу, проходившие при искусственном освещении.

В пресс-службе Кавказ.РФ отметили, что фестиваль продолжает традиции Приэльбрусья как одного из главных центров отечественного альпинизма. Регион уже многие десятилетия остается местом подготовки спортсменов, проведения восхождений и развития горного туризма.

Организаторы рассчитывают, что подобные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию активного отдыха и привлечению туристов на курорт «Эльбрус».

Валерий Климов