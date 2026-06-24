обновлено 17:38
Пилот упавшего на Кубани вертолета погиб
Пилот упавшего на территории Краснодарского края вертолета погиб в результате крушения. Об этом сообщает ЕДДС Славянского района.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Крушение произошло в районе платной трассы рядом с хутором Прикубанский Анастасиевского сельского поселения. Вертолет выполнял обработку поля.
Причины случившегося не уточняются.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, сейчас на месте работают оперативные службы — 21 специалист и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России.