КубГАУ и КубГТУ вошли в список вузов ЮФО с высокой читательской активностью

Консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ) опубликовал Индекс читательской активности российских вузов за 2025–2026 учебный год. В число 21 вуза Южного федерального округа с наиболее высокими показателями вошли Кубанский государственный аграрный университет и Кубанский государственный технологический университет, сообщили в Консорциуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

Всего в исследовании приняли участие 278 университетов по всей России. Индекс СЭБ рассчитывается на основе количества выдач книг, глубины прочтения и активности каждого пользователя.

В число 21 вуза ЮФО с наиболее высоким индексом читательской активности вошли учебные заведения Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Республики Адыгея, Донецкой Народной Республики, а также два кубанских вуза — КубГАУ и КубГТУ.

Директор EdTech-компании «Лань» и основатель Консорциума СЭБ Александр Никифоров отметил устойчивый рост обращений к электронным библиотечным ресурсам. По его словам, студенты все чаще выбирают цифровой формат работы с литературой, что отражает общую тенденцию цифровизации образования.

Индекс читательской активности, по данным Консорциума, отражает уровень и эффективность обучения в вузе. Размер вуза или объем подписки на результат не влияют — индекс рассчитывается на равных условиях для всех участников Консорциума, где контент доступен бесплатно по всем направлениям подготовки.

Алина Зорина