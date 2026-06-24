Водителя, насмерть сбившего двух подростков в Ессентуках, отправили в колонию

Суд в Ставропольском крае вынес приговор жителю Ессентуков, признанному виновным в смертельном ДТП, жертвами которого стали двое подростков. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Трагедия произошла в марте 2026 года. По данным прокуратуры региона, водитель легкового автомобиля на высокой скорости сбил юношу и девушку 2009 года рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм оба подростка скончались на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. С учетом позиции государственного обвинения фигуранту назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших. В пользу потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 3 млн рублей. Ранее сообщалось, что погибшие подростки были студентами одного из колледжей Ессентуков.

Валерий Климов