Северная Осетия ищет подрядчика для ремонта поликлиники за 466 млн рублей

Государственное управление по закупкам Северной Осетии разместило на федеральном портале открытый электронный конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации и проведения капитального ремонта поликлиники №4 республиканского Минздрава — контракт оценен в 466,6 млн руб., заявки принимаются до 8 июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Торги пройдут на электронной площадке РОСЭЛТОРГ (АО ЕЭТП). Прием заявок от претендентов завершится 8 июля 2026 года в 12:00 по московскому времени, рассмотрение вторых частей заявок назначено на 10 июля, а подведение итогов состоится 13 июля. Контактным лицом по размещению заказа выступает Кавтарова А. Г.; организационный адрес заказчика — Владикавказ, проспект Коста, д. 11.

По условиям будущего контракта победитель торгов получит авансовый платёж в размере 30% от общей стоимости работ. Допуск к участию в конкурсе обусловлен наличием подтвержденного опыта: претендент обязан ранее исполнить договор по капитальному ремонту либо строительству или реконструкции объекта капитального строительства нелинейного типа — или выступать в роли застройщика на аналогичных объектах. При этом стоимость работ хотя бы по одному из подтверждающих договоров должна превышать 20% начальной цены нынешнего контракта, то есть составлять не менее 93,3 млн руб. В качестве документального подтверждения соответствия этим требованиям участники обязаны представить исполненные договоры, акты выполненных работ или приемочные акты объектов, а в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, — разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Конкурсная комиссия будет оценивать поступившие заявки по двум параметрам: ценовое предложение получит вес 60%, квалификационные характеристики участника — 40%. В состав квалификационного блока включены обеспеченность финансовыми ресурсами, наличие собственного оборудования и материально-технической базы, практический опыт, деловая репутация компании и укомплектованность штата профильными специалистами. Конкурс организован в соответствии с подпунктом 8 части 1 статьи 33 и частью 19 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ. Документация содержит предупреждение об ответственности за картельные сговоры: нарушителям грозят санкции по статье 14.32 КоАП РФ и статье 178 УК РФ. Каких-либо преференций для отдельных категорий участников заказчик не предусмотрел.

Станислав Маслаков