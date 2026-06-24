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обновлено 18:23

В районе Новороссийска локализовали лесное возгорание на площади 1,5 га

На Лысой горе в районе Новороссийска локализовано лесное возгорание на площади 1,5 га. Об этом сообщает минприроды Краснодарского края.

Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

Огонь на территории Новороссийского лесничества тушат лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Отмечается, что ликвидацию пожара осложняет труднодоступный рельеф местности.

UPD: возгорание ликвидировано в 18:00 мск.

Алина Зорина

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