В районе Новороссийска локализовали лесное возгорание на площади 1,5 га

На Лысой горе в районе Новороссийска локализовано лесное возгорание на площади 1,5 га. Об этом сообщает минприроды Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

Огонь на территории Новороссийского лесничества тушат лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Отмечается, что ликвидацию пожара осложняет труднодоступный рельеф местности.

UPD: возгорание ликвидировано в 18:00 мск.

Алина Зорина