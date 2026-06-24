обновлено 18:23
В районе Новороссийска локализовали лесное возгорание на площади 1,5 га
На Лысой горе в районе Новороссийска локализовано лесное возгорание на площади 1,5 га. Об этом сообщает минприроды Краснодарского края.
Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края
Огонь на территории Новороссийского лесничества тушат лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр». Отмечается, что ликвидацию пожара осложняет труднодоступный рельеф местности.
UPD: возгорание ликвидировано в 18:00 мск.