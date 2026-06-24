Пожар в горах Новороссийска локализовали на площади 1,5 гектара

В Новороссийске удалось локализовать лесной пожар в районе горы Лысая, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Площадь возгорания составила 1,5 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Андрей Кравченко заявил, что в районе Мефодиевского перевала произошло возгорание травы. На месте тушения пожара находится заместитель главы Александр Гавриков для координации сил и средств по ликвидации огня.

На данный момент в тушении пожара задействованы 34 человека и восемь единиц специализированной техники. Из-за труднодоступности участка подвоз воды к месту ликвидации возгорания осуществляют волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро.

Точная причина пожара, как сообщил мэр Новороссийска, будет установлена после тушения.

Кристина Мельникова