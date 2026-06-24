Пожар в горах Новороссийска локализовали на площади 1,5 гектара
В Новороссийске удалось локализовать лесной пожар в районе горы Лысая, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Площадь возгорания составила 1,5 га.
Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко
Андрей Кравченко заявил, что в районе Мефодиевского перевала произошло возгорание травы. На месте тушения пожара находится заместитель главы Александр Гавриков для координации сил и средств по ликвидации огня.
На данный момент в тушении пожара задействованы 34 человека и восемь единиц специализированной техники. Из-за труднодоступности участка подвоз воды к месту ликвидации возгорания осуществляют волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро.
Точная причина пожара, как сообщил мэр Новороссийска, будет установлена после тушения.