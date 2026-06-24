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В Новороссийске прогнозируют дожди, грозу и сильный ветер

В Новороссийске может резко ухудшиться погода с 24 по 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно актуальным прогнозам, до конца суток 24 июня, а также в течение суток с 25 по 27 июня местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Жителей и гостей региона призвали следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

В случае ухудшения погоды необходимо соблюдать меры безопасности, напомнили в мэрии Новороссийска.

Кристина Мельникова

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