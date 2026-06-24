Мэрия Черкесска потратит 75,6 млн рублей на семь новых автобусов в 2026 году

Власти Черкесска разместили на портале государственных закупок извещение об электронном аукционе на поставку семи пассажирских автобусов первого класса совокупной стоимостью 75,6 млн руб. — обновление городского пассажирского парка запланировано на 2026 год, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Планируется закупить семь единиц техники первого класса двух типов: три автобуса с газовым двигателем и автоматической трансмиссией, а также четыре машины на дизельном топливе. Стартовая цена одного газового автобуса определена в 13,14 млн руб. — суммарно за три единицы муниципалитет готов выплатить 39,4 млн руб. Четыре дизельных автобуса оценены в 9,05 млн руб. каждый, их общая стоимость составит 36,2 млн руб.

Источником финансирования выступает бюджет Черкесска, причем все средства запланированы в расходной части на 2026 год. Победитель торгов обязан исполнить контракт не позднее 30 сентября 2026 года. Заказчик предусмотрел авансирование в объеме 50% от начальной цены договора.

Прием заявок от потенциальных поставщиков завершится 29 июня, а итоги аукциона подведут 1 июля. Торги пройдут на электронной площадке АГЗ РТ.

К участникам предъявляется ряд дополнительных условий. В частности, претендент на контракт обязан подтвердить опыт выполнения аналогичных поставок за последние три года на сумму не менее 20% от начальной цены лота. Помимо этого, документация содержит запрет на поставку продукции иностранного производства согласно режиму национальных ограничений, введенному постановлением правительства № 1875.

Финансовые гарантии участия в торгах установлены на уровне 756 тыс. руб. Обеспечение исполнения будущего контракта составит 37,8 млн руб., что соответствует половине его стоимости.

Аукцион направлен на пополнение муниципального автопарка. Одновременное включение в закупку техники на двух видах топлива указывает на стремление города диверсифицировать топливную базу городского транспорта и оптимизировать расходы на его эксплуатацию.

Станислав Маслаков