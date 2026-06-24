Электроснабжение на Северной стороне Севастополя восстановлено после атаки ВСУ

В результате ночной атаки ВСУ повреждена часть энергетической инфраструктуры Севастополя. Северную сторону, отдаленные районы и севастопольскую зону ЮБК удалось подключить по резервным схемам электроснабжения, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Михаила Развожаева, с 4:00 мск в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Наиболее сложная ситуация сохраняется в части Ленинского и Гагаринского районов, где повреждены объекты, питающие густонаселенные микрорайоны. Специалисты продолжают восстановительные работы, которые планируется завершить до конца дня при отсутствии новых повреждений.

Глава города отметил, что ресурсы для реагирования на атаки ВСУ у Севастополя есть. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Помимо атак на энергоинфраструктуру, продолжается работа по решению вопросов с поставками топлива — взаимодействие ведется с федеральным штабом под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Михаил Развожаев отметил, что в ближайшие недели ситуация останется непростой, поэтому важно соблюдать требования безопасности и внимательно относиться к сигналам оповещения.

Михаил Развожаев поручил организовать дополнительную адресную помощь одиноким пожилым людям и призвал жителей сообщать о нуждающихся в поддержке в партию «Единая Россия».

Также глава города сообщил, что с 16:00 возобновляет работу троллейбусный маршрут №9 (проспект Победы — Центр). На линию выйдут шесть специальных троллейбусов на «автономном ходу». В некоторых районах контактная сеть все еще обесточена, поэтому выпускают машины, которые могут ехать на аккумуляторах там, где в сети нет напряжения.

Алина Зорина