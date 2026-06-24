Тушение пожара в горах Новороссийска осложнено

Тушение возгорания в районе горы Лысая в Новороссийске осложнено из-за труднодоступности участка, сообщили в муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Восточном районе Новороссийска продолжается ликвидация пожара, произошедшего днем 24 июня. Как ранее заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в тушении задействованы четыре человека личного состава МЧС России.

В МЦУ Новороссийска сообщили, что специалисты устанавливают причину возгорания. В тушении задействована вся необходимая техника. Из-за труднодоступности участка к ликвидации пожара были привлечены волонтеры на мотоциклах «Эндуро» для оперативного подвоза воды.

В Новороссийске действует особый противопожарный режим, о чем ранее заявляли в пресс-службе администрации города и на аппаратном совещании. Также особый режим пожарной безопасности функционирует на территории Анапы, особый контроль будет осуществляться до сентября.

Кристина Мельникова