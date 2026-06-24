В Челябинске в очередной раз провалился асфальт

В Челябинске около дома №249 на улице Российской провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Инспекторы передали информацию о происшествии в мэрию и подрядной организации. Сейчас на месте провала проводят работы, вскоре начнется ремонт проезжей части. Это уже четвертый подобный инцидент в Челябинске за 2026 год. Ранее дыры в асфальте появлялись у ТРК «Урал», на проспекте Победы и около здания министерства дорожного хозяйства региона.

Виталина Ярховска