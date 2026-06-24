В горах Новороссийска произошел пожар
В горах Новороссийска в районе Мефодиевского перевала произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщение о задымлении на горе Лысая поступило на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 14:13 24 июня. К месту вызову направили пожарные подразделения.
В настоящее время пожар на горе ликвидируют четыре человека личного состава МЧС России и одна единица техники. Причины возгорания и его площадь пока неизвестны.