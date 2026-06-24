Власти Северной Осетии запретили продажу алкоголя 27 июня в день выпускных

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о запрете розничной реализации спиртных напитков 27 июня — в день проведения школьных выпускных вечеров в республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Введенные ограничения затронут лишь розничную торговлю — заведения общественного питания, в частности кафе и рестораны, под действие запрета формально не подпадают. Вместе с тем региональные власти обратились к представителям ресторанного бизнеса с рекомендацией добровольно отказаться от продажи горячительного на этот период.

Помимо этого, правительство республики направило региональному управлению МВД рекомендации об организации профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение возможных нарушений правил торговли алкогольной продукцией в указанную дату.

Принятая мера вписывается в общую практику Северокавказского региона, где подобные запреты вводятся регулярно в социально значимые даты. Так, ранее в ряде республик Северного Кавказа, включая Дагестан, реализация спиртного была приостановлена в день последнего звонка 26 мая, в период празднования Курбан-байрама — 27, 28 и 29 мая, а также в День защиты детей 1 июня.

Станислав Маслаков