В Сочи действует особый противопожарный режим с запретом на открытый огонь

С 28 мая, с приходом теплой и сухой погоды, администрация Сочи ввела особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на использование открытого огня — жителям и гостям курорта нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Как отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов, этот шаг направлен на защиту природы, объектов инфраструктуры и безопасности людей, при этом администрация совместно с органами Госпожнадзора и главами сельских округов ведет постоянную профилактическую работу и разъясняет гражданам правила пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для контроля за соблюдением правил на территории курорта создали мониторинговые группы, в которые вошли представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, органов местного самоуправления, казачьих формирований, территориальных общественных объединений, волонтеров и добровольцев. Профилактику лесных пожаров также проводят специалисты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, которые приняли комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на природных маршрутах и рекреационных объектах особо охраняемых природных территорий.

Законодательство предусматривает административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима: по статье 20.4 КоАП РФ штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. руб., для ИП — от 60 до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима штрафуют граждан на сумму от 40 до 50 тыс. руб., должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., а юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, ст. 261 УК РФ предусматривает уголовную ответственность для граждан за уничтожение или повреждение лесных насаждений как вследствие намеренного поджога, так и при неосторожном обращении с огнем, а также при уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. На всех встречах с населением горожанам разъясняют требования пожарной безопасности при эксплуатации газового и электрического оборудования, информируют о запрете на использование открытого огня и правилах приготовления пищи на мангале. В случае пожара граждан просят звонить по телефону 101 или единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик