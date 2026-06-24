В 2025 году бизнес Курской области стал самым закредитованным в Черноземье

По итогам 2025 года наибольший коэффициент финансовой зависимости (доля заемных средств в структуре капитала) крупных и средних предприятий среди регионов Черноземья зафиксирован в Курской области — 58,9%. Показатель на 8,2 процентного пункта (п. п.) превышает среднероссийский уровень (50,7%). Наименьшее значение в макрорегионе отмечено в Липецкой области — почти 39%, что на 11,8 п.п. ниже значения по стране. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следом за Курской областью идет Воронежская с показателем 58,4%. Третью строчку в макрорегионе занимает Белгородская область (54,6%), четвертую — Тамбовская (51,7%), пятую — Орловская (47,6%). При этом средний показатель по ЦФО (54%) превышен в трех регионах — Белгородской, Воронежской и Курской областях, тогда как в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях он ниже.

Наименьшая доля заемных средств в капитале крупных и средних предприятий по итогам 2025 года зафиксирована в Республике Алтай (17,2%) и Ханты-Мансийском автономном округе (17,8%), а также в Калужской области (21,7%). Лидерами антирейтинга стали Республики Ингушетия (122,5%) и Кабардино-Балкария (103,4%), а также Чеченская Республика (99,26%).

В отраслевом разрезе максимальная доля заемных средств в 2025 году зафиксирована в строительстве (74,3%), обрабатывающих производствах (58,9%), профессиональной и научной деятельности (58,3%), гостинично-ресторанном бизнесе (53,3%) и сфере недвижимости (52,9%). Минимальные значения — в госуправлении и соцобеспечении (13,4%), персональных услугах (20,7%), образовании (21,5%), водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами (30%), культуре, спорте и развлечениях (34%).

По данным Росстата, в 2025 году в большинстве областей Черноземья снизилась инвестиционная активность. Вложения в основной капитал сократились в среднем на 15% до 1,2 трлн руб.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Инвестиции местного значения».

Кабира Гасанова