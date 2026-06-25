Агропробег-«ЮГАГРО». Эксперт в поле. В каждом выпуске — практика

Агропробег-«ЮГАГРО» — проект выставки «ЮГАГРО» и онлайн-сообщества профессионалов АПК YugAgro Connect.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

В третьем сезоне Агропробег-«ЮГАГРО» меняет формат. Теперь проект не просто показывает истории, а дает инструменты для работы. Вместе с журналистом в хозяйства выезжают эксперты, которые смотрят на процессы без теории.

Новая ведущая — Елена Соколова.

Ученый-агроном по защите растений, кандидат биологических наук, практикующий фитопатолог с более чем 35-летним стажем. Ее задача — не просто наблюдать, а анализировать и подсказывать, где есть потенциал для роста.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Как это работает?

Вместо наблюдения — аудит и анализ по делу. Вместо историй — практика, которую можно применить у себя. В одной из первых серий Елена Соколова приехала в Татарстан, в село Булым Булыхчи. На поле хозяйства «Агро Актив» вместе с главой КФХ Фаритом Рахимовым они заложили почвенные разрезы и на месте разобрали реальное состояние почв. Это не про «как живут», а про «на что смотреть и что делать».

Где и когда смотреть?

Премьера третьего сезона — 8 июля на платформе YugAgro Connect.

До премьеры

Выпуски первых двух сезонов уже доступны на YugAgro Connect. Цифры проекта: первый сезон — 19 серий, второй сезон — 14 серий. Серии с этими героями можно посмотреть по ссылке.

Выставка «ЮГАГРО 2026» состоится 17–20 ноября 2026 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS

Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.

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