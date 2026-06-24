Все самолеты вернулись в Сочи с запасных аэродромов

Все воздушные суда вернулись с запасных аэродромов в Сочи и отправились в города назначения. В аэропорту продолжают непрерывное обслуживание пассажиров в терминале и воздушных судов на перроне для скорейшего выполнения запланированных рейсов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Рейсы на прилет обслуживают по факту прибытия, а на вылет — в порядке очередности, готовности экипажей и воздушных судов. Во время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая предоставление напитков, горячего питания и размещение в гостиницах в соответствии с требованиями законодательства.

В аэропорту уточнили, что авиакомпании продолжают стабилизировать расписание из-за ранее вводившихся ограничений воздушного пространства. Возможны переносы, отмены и объединения рейсов.

Ранее аэропорт Сочи сообщил, что с первой половины дня 24 июня работает без ограничений — по фактическому расписанию. Суточный план полетов составляет 102 рейса на прилет и 107 на вылет. До конца суток аэропорт планирует обслужить около 32 тыс. пассажиров.

По данным воздушной гавани, на утро 24 июня уже обслужили 60 рейсов. Скоплений пассажиров в общей зоне и зоне ожидания вылета не зафиксировали, регистрацию и посадку выполняют в штатном режиме.

В аэропорту напомнили, что утром 24 июня ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали почти два часа, после чего их сняли. При этом в Геленджике ограничения ввели повторно, аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

В Росавиации пояснили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края повлияли на доступность маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар. В ведомстве отметили, что меры вводят для обеспечения безопасности полетов.

Мария Удовик