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На набережной Новороссийска запретили электросамокаты

На набережной Новороссийска на официальном уровне ввели запрет на движение электросамокатов, а также прочих средств индивидуальной мобильности. Как сообщили в городской госавтоинспекции, на набережной установили соответствующие дорожные знаки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Действие дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» распространяется на электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моно-колеса и прочие виды СИМ. Исключением являются коляски для маломобильных граждан.

Меры были приняты для обеспечения безопасности пешеходов в прогулочной зоне. В ГАИ Новороссийска сообщили, что на набережной на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия для пресечения нарушений.

Кристина Мельникова

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