Юрий Бурлачко рассказал о совместных проектах Кубани и Беларуси

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил об участии в мероприятиях XIII Форума регионов Беларуси и России, который начал работу в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubzsk.ru Фото: kubzsk.ru

По его словам, форум традиционно выступает площадкой для диалога представителей органов власти и бизнес-сообщества двух стран и неоднократно подтверждал свою эффективность. Центральной темой нынешнего мероприятия заявлено «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России». В работе форума на этапе подготовки участие подтвердили около 500 представителей российской стороны из более чем 70 субъектов РФ, включая Краснодарский край.

Юрий Бурлачко отметил, что столь широкое представительство свидетельствует о высокой востребованности формата и взаимной заинтересованности регионов двух стран в развитии сотрудничества.

Он подчеркнул, что Краснодарский край и Беларусь поддерживают устойчивые партнерские связи, включая межпарламентское взаимодействие, закрепленное соглашениями о сотрудничестве между законодательными органами. По словам главы кубанского парламента, взаимодействие развивается в том числе в экономической сфере — через создание совместных производств, участие в отраслевых выставках и международных площадках.

В качестве примера он привел локализацию производства жаток для белорусских зерноуборочных комбайнов и их комплектующих на мощностях Комбайнового завода «Кубань» в Усть-Лабинске. Кроме того, продукция белорусских производителей широко представлена в торговых сетях региона.

В ближайшие два дня в рамках форума запланирована насыщенная деловая программа, включающая работу 10 тематических секций. В числе обсуждаемых вопросов — правовое обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства, развитие инновационных проектов и укрепление технологического суверенитета, а также сотрудничество в сфере здравоохранения.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Вячеслав Рыжков