Продажи кишечных адсорбентов на Кубани увеличились на 7%

С начала 2026 года жители и гости Краснодарского края потратили на кишечные адсорбенты более 226,5 млн руб., что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако за первые пять месяцев года в регионе продали более 704,7 тыс. упаковок — на 5% меньше, чем в аналогичный период 2025 года (741,3 тыс.). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с января по май 2026 года жители и гости Краснодарского края среди кишечных адсорбентов чаще всего выбирали лекарственный препарат «Энтеросгель». Его доля в рублях от общей суммы продаж за этот период составила 31%.

На втором месте — «Полисорб» с 29% от общего объема. Замыкает тройку порошковый препарат «Смекта» — 11%. На четвертом месте по спросу среди жителей Краснодарского края — «Уголь активированный» (11%). Замыкают пятерку препаратов таблетки «Лактофильтрум» — 6%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аптеках Краснодарского края в январе—апреле 2026 года было продано 14,7 млн упаковок БАДов. Это на 32,7% больше, чем реализовано за аналогичный период прошлого года.

Алина Зорина