Щиту «Надежда» осталось пройти 50 метров до завершения проходки в Петербурге

На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии метро тоннелепроходческому комплексу «Надежда» осталось преодолеть 50 метров. Почти 4,6-километровый двухпутный тоннель от «Беговой» до «Каменки» будет пройден в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После выхода «Надежды» на поверхность начнется оборудование тоннелей инженерными системами и подготовка к пусконаладочным работам

Фото: Пресс-служба Смольного После выхода «Надежды» на поверхность начнется оборудование тоннелей инженерными системами и подготовка к пусконаладочным работам

Фото: Пресс-служба Смольного

«Благодарю метростроителей за профессионализм и самоотдачу. Выход щита на финишный отрезок важен для Приморского района и всего Петербурга»,— цитирует пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. После выхода «Надежды» на поверхность начнется оборудование тоннелей инженерными системами и подготовка к пусконаладочным работам. Демонтажный котлован расположен на пересечении проспекта Королева и Парашютной улицы.

Параллельно с проходкой ведется устройство верхнего строения пути: уложено более 1500 кубометров бетона, смонтировано 1400 погонных метров вентиляционной плиты. Сейчас на разных линиях Петербурга работают шесть щитов.

Карина Дроздецкая