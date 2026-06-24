В Махачкале вынесли приговор за растрату субсидий Минобра на 21 млн рублей
Кировский районный суд Махачкалы вынес обвинительный приговор генеральному директору компании, оказывавшей услуги освоения образовательных дошкольных программ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Установлено, что осужденный заключил соглашение с министерством образования и науки Республики Дагестан о предоставлении субсидий. На полученные средства он организовал закупку детских игрушек у различных производителей, после чего реализовал товары через сеть магазинов, а вырученные деньги потратил по собственному усмотрению. В результате бюджету республики был причинен ущерб в более чем 21 млн руб.
Суд признал фигуранта виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (четыре эпизода) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и назначил ему четыре года исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали всю сумму причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.