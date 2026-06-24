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В Воронеже пока не планируют устанавливать бетонные укрытия

Мэр Воронежа Сергей Петрин в комментариях на странице «ВКонтакте» ответил на вопрос подписчика о планах по установке на улицах города укрытий из бетонных блоков после ракетного удара, произошедшего 22 июня. Глава городской администрации сообщил, что «пока решений о размещении блоков региональным штабом не принималось», добавив, что обо всех решениях оперштаба «оперативно сообщают».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

  • В понедельник, 22 июня, Воронеж подвергся самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции.
  • По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек, известно о десятках раненых. В связи с этим в Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур.
  • Наиболее существенные повреждения получило предприятие в Железнодорожном районе, где произошел пожар. Пострадали также десять многоквартирных домов, шесть частных домов и около сотни автомобилей. Предположительно, ВСУ могли использовать крылатые ракеты Storm Shadow.
  • Губернатор Александр Гусев ранее подчеркнул, что во время действия режима ракетной опасности 22 июня большая часть работников попавшего под удар предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима.

Подробно о самых крупных атаках ВСУ на Воронеж — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов