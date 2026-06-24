В Воронеже пока не планируют устанавливать бетонные укрытия

Мэр Воронежа Сергей Петрин в комментариях на странице «ВКонтакте» ответил на вопрос подписчика о планах по установке на улицах города укрытий из бетонных блоков после ракетного удара, произошедшего 22 июня. Глава городской администрации сообщил, что «пока решений о размещении блоков региональным штабом не принималось», добавив, что обо всех решениях оперштаба «оперативно сообщают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В понедельник, 22 июня, Воронеж подвергся самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции.

По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек, известно о десятках раненых. В связи с этим в Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур.

Наиболее существенные повреждения получило предприятие в Железнодорожном районе, где произошел пожар. Пострадали также десять многоквартирных домов, шесть частных домов и около сотни автомобилей. Предположительно, ВСУ могли использовать крылатые ракеты Storm Shadow.

Губернатор Александр Гусев ранее подчеркнул, что во время действия режима ракетной опасности 22 июня большая часть работников попавшего под удар предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима.

Подробно о самых крупных атаках ВСУ на Воронеж — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов