Виталий Милонов призвал обследовать голых мужчин в лесах под Петербургом
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения о нудистах в пригородных лесах. По его словам, «нормальный мужчина не может раздеваться до гола и разгуливать по лесу» — таких граждан следует обследовать, пишет Лента.ru.
Депутат регулярно выступает с инициативами по охране общественной нравственности
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Милонов считает подобное поведение отклонением от нормы и предлагает применять к нарушителям медицинские и административные меры. Полиция ситуацию пока не комментировала.