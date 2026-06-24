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Виталий Милонов призвал обследовать голых мужчин в лесах под Петербургом

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения о нудистах в пригородных лесах. По его словам, «нормальный мужчина не может раздеваться до гола и разгуливать по лесу» — таких граждан следует обследовать, пишет Лента.ru.

Депутат регулярно выступает с инициативами по охране общественной нравственности

Депутат регулярно выступает с инициативами по охране общественной нравственности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат регулярно выступает с инициативами по охране общественной нравственности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Милонов считает подобное поведение отклонением от нормы и предлагает применять к нарушителям медицинские и административные меры. Полиция ситуацию пока не комментировала.

Кирилл Конторщиков

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