Виталий Милонов призвал обследовать голых мужчин в лесах под Петербургом

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения о нудистах в пригородных лесах. По его словам, «нормальный мужчина не может раздеваться до гола и разгуливать по лесу» — таких граждан следует обследовать, пишет Лента.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат регулярно выступает с инициативами по охране общественной нравственности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат регулярно выступает с инициативами по охране общественной нравственности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Милонов считает подобное поведение отклонением от нормы и предлагает применять к нарушителям медицинские и административные меры. Полиция ситуацию пока не комментировала.

Кирилл Конторщиков