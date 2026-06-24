Участок пляжа в Анапе исключили из опасной зоны

Участок береговой линии от санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка» исключили из опасной зоны после проведенных работ по отсыпке чистого песка, сообщает пресс-служба администрации Анапы. Протяженность участка составила 3,5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На данном отрезке песчаного пляжа завершились работы по отсыпке дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Постановление об исключении участка из опасной зоны подписала глава Анапы Светлана Маслова.

На данный момент из опасной зоны вынесли уже 8 км пляжей Анапы, а также все галечные пляжи. Работы по восстановлению побережья продолжаются. По данным городской мэрии, на третьем участке мероприятия по отсыпке песка подходят к завершению, на четвертом участке они ведутся активными темпами.

Кристина Мельникова