Рост ипотечных договоров в Орловской области составил 40% за год

В первом квартале 2026 года жители Орловской области оформили 849 ипотечных кредитов, что почти на 40% превышает показатель аналогичного периода 2025-го. Совокупный объем заемных средств увеличился на треть и превысил 3 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как и в прошлом году, основная часть ипотечных сделок в Орловской области пришлась на вторичный рынок. Банки выдали 610 кредитов на приобретение готового жилья, тогда как на новостройки оформлено 239 договоров — почти в три раза меньше. Объем заемных средств на покупку квартир на вторичном рынке составил около 1,8 млрд, на первичном — 1,2 млрд руб.

Начальник экономического отдела регионального отделения Банка России пояснила: «Вероятной причиной популярности рынка вторичного жилья может быть изменение условий льготных ипотечных программ. Сейчас «Семейная ипотека» доступна и для жителей населенных пунктов, в которых нет новостроек. То есть льготные программы распространяются не только на жилье от застройщика, но и на квартиры с рук. В первом квартале прошлого года эта опция еще не работала — она начала действовать с 1 апреля 2025 года».

Объем выданной ипотеки в Белгородской области за первый квартал 2026 года вырос на 85% относительно аналогичного периода 2025-го — с 1,2 тыс. до 2,2 тыс. В Липецкой области число ипотечных договоров в Липецкой области составило около 1,5 тыс. — на 63% больше.

Кабира Гасанова