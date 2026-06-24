ПВО сработало над Белгородом 24 июня во время ракетной опасности

Над Белгородом и Белгородским округом 24 июня сработала система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба, в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах с 12:41 была объявлена ракетная опасность. Горожан попросили спуститься в укрытие или подвальное помещение. Отбой ракетной опасности был объявлен в 12:52. Белгородцы рассказывают в социальных сетях, что слышали несколько взрывов.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что за прошлые сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 14 муниципалитетов. Есть погибший — в результате взрыва дрона получил смертельные травмы мирный житель в хуторе Приветном Вейделевского округа. Ранены еще шесть человек.

Денис Данилов