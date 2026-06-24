Росприроднадзор взыскивает с дагестанской фирмы почти 1 млрд рублей за ущерб почвам

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора через арбитражный суд добивается взыскания с дагестанского ООО «Районное благоустройство» 917,5 млн руб. в счет возмещения ущерба, нанесённого почвам несанкционированным размещением отходов. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Арбитражный суд Республики Дагестан рассматривает иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Районное благоустройство» о взыскании 917,5 млн руб. Такую сумму ведомство оценивает в качестве ущерба, причинённого почвам вследствие несанкционированного размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером 05:06:000033:103 (Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Гельбах). Площадь участка - 75 тыс. кв. м. Участок предназначен для использования в качестве полигона утилизации твердых бытовых отходов и отходов производства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Райблагоустройство» зарегистрировано в 2010 году в Дагестане. Компания занимается сбором отходов. Учредителем компании является Гусейн Камалудинов. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

К участию в деле в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена администрация муниципального района Кизилюртовский.

Следующее судебное заседание назначено на 13 июля 2026 года.

Тат Гаспарян