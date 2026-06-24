Черкесские городские электросети требуют от ООО «Генерация» 33,8 млн рублей

ООО «Черкесские городские электрически сети» в рамках конкурсного производства предъявило требование к энергетической компании ООО «Генерация» на 33 млн руб., из которых 27,8 млн руб. — сумма неосновательного обогащения. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ООО «Генерация» признано банкротом 12 мая 2026 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Рычков.

На данный момент в реестр требований кредиторов включена задолженность энергетической компании перед ПАО «Ростелеком» (136,9 тыс. руб.) и ООО «Тепловые сети» (421,6 тыс. руб.).

Последними в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Генерация» включена задолженность перед ООО «Черкесские городские электросети» в общем размере 33,8 млн руб. Из них основной долг по договору энергоснабжения — 122,6 тыс. руб., по договорам займа — 4,4 млн руб., проценты за пользование — 34,9 тыс. руб., сумма неосновательного обогащения — 27,8 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами — 1,4 млн руб.

ООО «Генерация» образовано 12 ноября 2009 года. Предприятие занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельностью по обеспечению работоспособности электростанций. У компании два учредителя: Елена Тамбиева и Анатолий Тепляков. Уставный капитал составляет — 10,2 тыс. руб.

Наталья Белоштейн