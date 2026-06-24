Из «Артека» вывезут 16 детей из Орловской области

В лагере «Артек» у Ялты в Крыму находятся 16 школьников из Орловской области. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» сообщили, что обсуждают вопрос их возвращения в ближайшее время. Уточняется, что транспорт для всех детей, которых вывозят из «Артека», организует Минтранс РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» также сообщили, что пока не принимали решения относительно альтернативного отдыха и оздоровления для детей, которых планировали отправить в Крым в оставшиеся летние месяцы.

Накануне власти Воронежской области сообщили о проработке вопроса организованного вывоза 39 детей из «Артека». В правительстве Белгородской области рассказали об отмене двух оставшихся летних смен в санатории «Бригантина "Белогорье"» в Евпатории. Для школьников, которые должны были туда поехать, планируют выбрать площадки для отдыха в других российских регионах.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении до 1 сентября «приостановить бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха и оздоровления», а также «для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности». Он назвал ограничения необходимыми мерами для обеспечения общественной безопасности в сложившейся ситуации.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова