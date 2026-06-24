В Крыму приостановлено движение электричек на участке Саки—Евпатория

Движение пригородных поездов временно приостановлено на участке Саки—Евпатория и Евпатория—Саки в Крыму. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

«Временно приостановлено движение пригородных поездов ЮППК на участке Саки—Евпатория и Евпатория—Саки»,— говорится в сообщении компании.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы Севастополя в ночь и утром отразили две атаки беспилотников, сбив 70 БПЛА. В результате происшествия пострадали два человека: один получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха.

По данным городской спасательной службы, в нескольких многоквартирных домах зафиксированы точечные повреждения — разбитые окна и пострадавшие балконы. В Гагаринском районе фрагменты беспилотника попали в стену жилого дома, после чего вспыхнул приемник газового котла. Пожар оперативно локализовали; на место выехали подразделения МЧС и специалисты газовой службы.

Повреждения получили также семь частных домов в разных районах города: пробитые крыши, повреждения фасадов и стен осколками, локальные возгорания.

Кроме того, упавшие фрагменты сбитых БПЛА спровоцировали шесть возгораний сухой травы в районах улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.

Власти призвали жителей не подходить к обнаруженным обломкам беспилотников, незамедлительно сообщать о них по номеру 112 и руководствоваться исключительно официальной информацией.

Анна Гречко