В Майкопе за 187 млн рублей благоустроят сквер — победитель народного голосования

В Майкопе продолжаются работы по обновлению сквера возле Свято-Успенского кафедрального собора на улице Пионерской. Территория стала победителем Всероссийского рейтингового голосования, благодаря чему была включена в перечень приоритетных объектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

На реализацию проекта направят около 187 млн руб. Подрядчик уложит тротуарную плитку, смонтирует систему освещения, установит скамейки и урны, а также выполнит озеленение. Кроме того, в сквере оборудуют автоматическую систему полива для ухода за растениями.

В министерстве строительства Адыгеи отметили, что объект получил поддержку жителей по итогам голосования 2025 года. Завершить работы планируется в январе 2027 года.

Как писал «Ъ-Кубань», в Адыгее подвели итоги Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В опросе приняли участие 44,6 тыс. жителей республики, что на 2,4 тыс. человек больше

Анна Гречко