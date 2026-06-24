«Орелгортеплоэнерго» не смогло взыскать неустойку в 61 млн с проектировщиков

Арбитражный суд Орловской области отказал в иске подконтрольному властям региона АО «Орелгортеплоэнерго», которое требовало с местного ЗАО «Европромстрой» неустойку в 61,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Претензия касалась срыва сроков по двум договорам подряда на изготовление проектно-сметной документации. Иск был подан в октябре 2025 года, сначала «Орелгортеплоэнерго» требовало 52,8 млн руб., позднее сумма была уточнена до 61,4 млн.

АО «Орелгортеплоэнерго» зарегистрировано в 2009 году в Орле. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. Уставный капитал — 1,1 млн руб. Гендиректор — Олег Гольцов. Учредителем является департамент госимущества и земельных отношений Орловской области. 2025 год общество закончило с выручкой 1,36 млрд руб. (+11,3%) и убытком 141 млн руб. (+147%). ЗАО «Европромстрой» зарегистрировано в 1999 году в Орле для строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Сергей Аксенов. 2024 год компания закончила с выручкой 11 млн руб. и прибылью в 7 тыс. руб.

В феврале региональный арбитраж принял иск ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к АО «Орелгортеплоэнерго» с претензиями в 122,2 млн руб. В апреле суд встал на сторону теплоснабжающей компании. Сейчас дело рассматривает 19-й арбитражный апелляционный суд. Следующее заседание ожидается 6 августа.

Анна Швечикова