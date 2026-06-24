Lumisfera представляет новую летнюю программу «Усадьба света» в Сочи

4 июля в Сочи состоится премьера программы Lumisfera «Усадьба света».

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Концерт создан как один из главных летних выходов в свет: вечер симфонической музыки в уникальном пространстве городского театра, где зрители находятся под крышей, но через открытые окна слышат шум моря и пение птиц, а зал освещают тысячи свечей. Концепция программы строится вокруг идеи места, где живет особенный свет лета,— того самого состояния, ради которого люди наряжаются, приглашают близких и создают воспоминания, остающиеся с ними еще долго после окончания сезона.

«Усадьба света» создана специально для летнего сезона в Сочи и органично связана с пространством Летнего театра. Во время концерта зрители находятся в историческом зале, наполненном светом тысяч свечей, а через открытые окна до них доносится шум моря, пение птиц и вечерний воздух курортного города. Благодаря этому музыка выходит за пределы сцены и становится частью живого летнего пейзажа, где архитектура, природа и звучание оркестра существуют в одном пространстве.

В программе вечера — Людовико Эйнауди, Моцарт, Бетховен, Вивальди, Ханс Циммер, Рамин Джавади, Coldplay и другие авторы, чьи мелодии знакомы миллионам слушателей. Программа построена так, чтобы каждый зритель узнавал любимую музыку и открывал ее заново в исполнении оркестра. Для знакомства с произведениями не требуется специальная подготовка — концерт обращается прежде всего к эмоциям и атмосфере момента.

Особое место в концепции программы занимает сама культура летнего выхода в свет. «Усадьба света» становится поводом выбрать любимый наряд, пригласить близкого человека на красивый вечер, провести время с друзьями или подарить себе несколько часов вдохновения среди музыки и мягкого света свечей.

Артем Миронов, генеральный продюсер Lumisfera: «Есть выражение, что лето — это маленькая жизнь. Мы в Lumisfera считаем, что жизнь должна быть сплетена из ценных эмоций. Поэтому создаем программы для летних концертов в парках по всей стране так, чтобы зрители получили настоящее наслаждение и яркие воспоминания о лете, с которыми можно идти в осень и зиму — и в любой момент возвращаться к ощущению тепла, света, звездного неба над головой и сияния тысяч свечей под живую музыку».

О проекте: Lumisfera является одним из лидеров индустрии концертов при свечах в России: за последние три года состоялось около 500 событий, которые посетили более 500 000 зрителей. Среди партнеров проекта — известные деятели культуры, в том числе Константин Хабенский, Ирина Хакамада, Екатерина Шпица.

Дата и время: 4, 11 и 18 июля в 19:00

Площадка: Летний театр им. Фрунзе (Парк имени Фрунзе, Черноморская, 11/1)

Билеты и подробности

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