Жителей Орска призывают запасаться водой из-за аварии на водозаборе

В Орске с 25 июня отключат холодную воду из-за аварийной ситуации на Кумакском водозаборе — ключевом объекте системы водоснабжения города. Информацию сообщает местное отделение Росводоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения вступят в силу в 8:00 (MSK +2) и коснутся всех районов Орска — Ленинского, Октябрьского и Советского. О дате завершения работ не сообщается. Специалисты заявили, что для заполнения системы водой и стабилизации давления в сети потребуется некоторое количество времени.

Местных жителей призывают запастись водой на время ремонта. При этом уточняется, что в отдаленных поселках водоснабжение останется, однако в пос. Степной снизят давление в сети.

Яна Вежлева